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Игнашевич приступил к работе на поле

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Игнашевич Сергей
Сегодня, 19:07 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, который накануне тренировался по индивидуальной программе из-за операции на стопе, сегодня, 4 июля, приступил к работе на футбольном поле. Футболист в одной из клиник Австрии прошел медицинское обследование , которое показало, что восстановление идет по плану.

Напомним, что Игнашевич получил повреждение перед завершением минувшего розыгрыша чемпионата России.

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