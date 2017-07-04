Игнашевич приступил к работе на поле

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, который накануне тренировался по индивидуальной программе из-за операции на стопе, сегодня, 4 июля, приступил к работе на футбольном поле. Футболист в одной из клиник Австрии прошел медицинское обследование , которое показало, что восстановление идет по плану.

Напомним, что Игнашевич получил повреждение перед завершением минувшего розыгрыша чемпионата России.