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«Реал» через год намерен подписать молодого топ-вратаря

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Челси, Милан, Атлетик Б, Доннарумма Джанлуиджи, Куртуа Тибо, Аррисабалага Кепа
Сегодня, 16:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Реал» планирует усилить состав молодым вратарем перед сезоном-2018/19.

В грядущей кампании «сливочные» сделают ставку на Кейлора Наваса, однако уже через год они всё же намерены заполучить нового голкипера.

В СМИ звучат имена Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана», Тибо Куртуа из «Челси» и Кепы Аррисабалаги, представляющего «Атлетик». Все они достаточно молоды, чтобы приносить пользу клубу еще долгие годы.

Доннарумма, скорее всего, все-таки продлит контракт с «россонери», поэтому его переход этим летом практически исключен. В то же время «Реал» сможет подписать итальянца через год за половину от суммы отступных, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.

Будущее Куртуа пока находится под вопросом. «Челси» хочет продлить с ним контракт, но сам игрок готов рассмотреть другие варианты и, по слухам, ждет предложения из Мадрида.

Наконец, есть перспективный Аррисабалага из «Атлетика», который очень сильно добавил в прошедшем сезоне. Впрочем, на данный момент баски не собираются обсуждать продажу своего 22-летнего игрока.

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