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Милевский хочет продолжить карьеру в Европе или Беларуси
Сегодня, 16:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Александр Панков, агент нападающего Артема Милевского, рассказал о вариантах продолжения карьеры для 32-летнего форварда. Сегодня стало известно, что футболист покинул «Тосно», стороны договорились о расторжении контракта.
«Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Беларусь. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.
В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Беларуси, откуда есть предложения».
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