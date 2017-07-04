Милевский хочет продолжить карьеру в Европе или Беларуси

Александр Панков, агент нападающего Артема Милевского, рассказал о вариантах продолжения карьеры для 32-летнего форварда. Сегодня стало известно, что футболист покинул «Тосно», стороны договорились о расторжении контракта.

«Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Беларусь. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.

В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Беларуси, откуда есть предложения».