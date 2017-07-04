Фурсенко: «Летом „Зенит“ могут покинуть 10 игроков»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, посетивший сборы команды, отметил, что клуб будет расставаться с рядом игроков.

«Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду. Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, 5-6 или даже 10 человек из состава покинут „Зенит“.

Мы работаем над покупкой легионеров. Это должны быть очень сильные игроки, способные решать судьбу матча. С другой стороны, это должны быть очень талантливые ребята, которых мы будем растить вместе с нашими парнями. Спустя какое-то время на этой основе будем делать бизнес - продавать уже совершенно готовых к европейским чемпионатам игроков в два-три раза дороже, чем они стоят на сегодняшний момент».