Рейтинг@Mail.ru

Фурсенко: «Летом „Зенит“ могут покинуть 10 игроков»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Фурсенко Сергей
Сегодня, 19:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, посетивший сборы команды, отметил, что клуб будет расставаться с рядом игроков.

«Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду. Пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, 5-6 или даже 10 человек из состава покинут „Зенит“.

Мы работаем над покупкой легионеров. Это должны быть очень сильные игроки, способные решать судьбу матча. С другой стороны, это должны быть очень талантливые ребята, которых мы будем растить вместе с нашими парнями. Спустя какое-то время на этой основе будем делать бизнес - продавать уже совершенно готовых к европейским чемпионатам игроков в два-три раза дороже, чем они стоят на сегодняшний момент».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:49
ответ пользователю Evgen44 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:34
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:32
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:37 Агент: «Настасича не будет в „Зените“» 17
09:18 «Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по Дядюну 17
06:19 Источник: «„Рубин“ выставит на трансфер группу высокооплачиваемых легионеров» 63
02:29 Слухи «Зенит» готов заплатить «Торино» 7-8 млн евро за Бонифаци 12
Вчера
21:48 Агент Фойта: «Не видел предложения от „Зенита“» 5
21:41 Слухи «Славия» интересуется Цаллаговым 14
21:35 Агент Павона: «Мы ждём ответа от „Зенита“» 14
21:23 Слухи Джанаев и Азмун близки к переходу в «Рубин» 28
20:52 Слухи «Зениту» интересен защитник «Эстудиантеса» 47
14:14 Слухи «Краснодар» может обменять Смолова на Кокорина или Дзюбу 116
все материалы по этой теме
Турниры