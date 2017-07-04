Агент: «Настасича не будет в „Зените“»

Томислав Эрцег, представитель агентства, ведущего дела защитника «Шальке» Матии Настасича, заявил, что оборонец не перейдет в «Зенит», куда его сватали представители российских СМИ.

«„Зенит“ действительно может купить Настасича? Нет, Матия Настасич не перейдет в „Зенит“», — сказал Эрцег.