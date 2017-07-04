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Агент: «Настасича не будет в „Зените“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Шальке-04, Настасич Матия
Сегодня, 14:37 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Томислав Эрцег, представитель агентства, ведущего дела защитника «Шальке» Матии Настасича, заявил, что оборонец не перейдет в «Зенит», куда его сватали представители российских СМИ.
«„Зенит“ действительно может купить Настасича? Нет, Матия Настасич не перейдет в „Зенит“», — сказал Эрцег.
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Нет уж. Шальке то получше будет.
Там и Молло отсутствует.Тоже плюс.
пс: у нас и не может быть игроков из шальке.