«Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по Дядюну

«Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по нападающему казанцев Владимиру Дядюну. Об этом сообщил пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.

«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация».

Дядюн 2 июля в составе ростовчан принял участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав». Его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.