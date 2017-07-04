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«Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по Дядюну
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Ростов, Рубин, Дядюн Владимир
Сегодня, 09:18 | Источник: Donnews.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по нападающему казанцев Владимиру Дядюну. Об этом сообщил пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.
«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация».
Дядюн 2 июля в составе ростовчан принял участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав». Его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.
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