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«Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по Дядюну

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Ростов, Рубин, Дядюн Владимир
Сегодня, 09:18 | Источник: Donnews.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Ростов» не ведет переговоров с «Рубином» по нападающему казанцев Владимиру Дядюну. Об этом сообщил пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.

«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация».

Дядюн 2 июля в составе ростовчан принял участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав». Его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

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