30
«Тоттенхэм» и «Эвертон» не могут договориться по трансферу Баркли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Тоттенхэм, Баркли Росс
Вчера, 23:52 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Лондонский «Тоттенхэм» не может договориться с ливерпульским «Эвертоном» в вопросе цены за трансфер полузащитника Росса Баркли. «Ириски» готовы отпустить игрока не меньше чем за 50 миллионов фунтов стерлингов. «Шпоры» в свою очередь не готовы платить такие деньги.
В минувшем сезоне Баркли провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
Другие материалы по теме:
00:29 Слухи Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ» 0
Вчера
23:36 Слухи Снейдер может перебраться в один из клубов МЛС 4
23:28 Слухи «Ювентус» вместо Данило может подписать Орье 5
20:23 Слухи Себальос предпочитает «Барселону» «Реалу» 10
Александр Чистяков
Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
60
Или войдите через
www.youtube.com/watch?v=LuBfNI_G52U