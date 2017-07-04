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«Тоттенхэм» и «Эвертон» не могут договориться по трансферу Баркли

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Тоттенхэм, Баркли Росс
Вчера, 23:52 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Лондонский «Тоттенхэм» не может договориться с ливерпульским «Эвертоном» в вопросе цены за трансфер полузащитника Росса Баркли. «Ириски» готовы отпустить игрока не меньше чем за 50 миллионов фунтов стерлингов. «Шпоры» в свою очередь не готовы платить такие деньги.

В минувшем сезоне Баркли провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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