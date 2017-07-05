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В «Монако» оценили Лемара в 80 млн фунтов стерлингов
Сегодня, 00:25 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Французский «Монако» установил ценник на 21-летнего полузащитника Тома Лемара. Клуб готов расстаться с футболистом за 80 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, Лемар входит в сферу интересов лондонского «Арсенала».
В прошлом сезоне Лемар принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, забил девять голов и сделал 12 голевых передач.
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