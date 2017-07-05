В «Монако» оценили Лемара в 80 млн фунтов стерлингов

Французский «Монако» установил ценник на 21-летнего полузащитника Тома Лемара. Клуб готов расстаться с футболистом за 80 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, Лемар входит в сферу интересов лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне Лемар принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, забил девять голов и сделал 12 голевых передач.