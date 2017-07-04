Тошич покинул ЦСКА

Полузащитник Зоран Тошич заявил, что он не будет продлевать контракт с московским ЦСКА. Причины такого решения футболист не назвал.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года. В составе московской команды он провел 241 матч и забил 47 голов. Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.