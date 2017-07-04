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Тошич покинул ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, ЦСКА, Тошич Зоран
Сегодня, 22:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник Зоран Тошич заявил, что он не будет продлевать контракт с московским ЦСКА. Причины такого решения футболист не назвал.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года. В составе московской команды он провел 241 матч и забил 47 голов. Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

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