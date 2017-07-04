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Тошич покинул ЦСКА
Сегодня, 22:12 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник Зоран Тошич заявил, что он не будет продлевать контракт с московским ЦСКА. Причины такого решения футболист не назвал.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года. В составе московской команды он провел 241 матч и забил 47 голов. Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
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https://www.youtube.com/watch?v=8X0RFWl_8A8
Так что его прошлые ещё цветочки !))
Типично для цска
Но, держать игрока на контракте за прошлые заслуги, в настоящее время, роскошь непозволительная.
А Тошич, два последних сезона, стал игроком замены - на основу уже не тянет
А у нас демократия-либирализмь)
Пробросаетесь такими кадрами-останетесь с игарем и васиным,вот тогда запоёте !
Да и уходят они без скандалов, в отличии от ваших "народных"
Гинер: «Я практически уверен в том, что Тошич никуда не уйдёт из ЦСКА»
Зоран Тошич - трижды становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России!!!
Но при любом исходе ситуации, конечно, огромное спасибо Зорану за вклад в успехи ЦСКА!
https://www.youtube.com/watch?v=Aa0TuFCd8Zo
А вы ему верите-нет бы преданному армейцу посочувствовать,даже и мне Зорана жалко 😭😭😭