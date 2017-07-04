Рейтинг@Mail.ru

Пепе подписал контракт с «Бешикташем»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Бешикташ, Пепе
Вчера, 23:47 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Сергей Иванов

Защитник сборной Португалии Пепе, как и ожидалось, перешел в «Бешикташ». Детали контракта 34-летнего игрока не разглашаются. Он перебрался в турецкий клуб бесплатно в статусе свободного агента. Последние десять лет Пепе отыграл в «Реале», а ранее провел три года в «Порту».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:21
, чтобы видеть комментарии
  1
NGY
Сегодня 00:08, редактировал Сегодня 00:08
, чтобы видеть комментарии
  1
gl
Сегодня 00:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:25 В «Монако» оценили Лемара в 80 млн фунтов стерлингов 0
Вчера
22:53 Официально «Аугсбург» подписал Кордову и Грегоритча 0
22:42 Официально «Хаддерсфилд» подписал игрока сборной США 0
22:23 Официально «Сельта» выкупила Хосабеда у «Фулхэма» 0
22:12 Официально Тошич покинул ЦСКА 211
21:25 Официально Шарлес сменил «Малагу» на «Эйбар» 0
20:17 Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале» 11
19:52 Пепе отправился в Турцию на переговоры с «Бешикташем» 1
19:39 Официально Аруна Коне перешёл в «Сивасспор» 0
17:38 Официально «Хаддерсфилд» подписал Тома Инса 0
все материалы по этой теме
Турниры