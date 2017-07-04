Пепе подписал контракт с «Бешикташем»

Защитник сборной Португалии Пепе, как и ожидалось, перешел в «Бешикташ». Детали контракта 34-летнего игрока не разглашаются. Он перебрался в турецкий клуб бесплатно в статусе свободного агента. Последние десять лет Пепе отыграл в «Реале», а ранее провел три года в «Порту».