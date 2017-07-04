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Пепе подписал контракт с «Бешикташем»
Вчера, 23:47 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник сборной Португалии Пепе, как и ожидалось, перешел в «Бешикташ». Детали контракта 34-летнего игрока не разглашаются. Он перебрался в турецкий клуб бесплатно в статусе свободного агента. Последние десять лет Пепе отыграл в «Реале», а ранее провел три года в «Порту».
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Наверное выбором стало и то, что там играет Куарежма, думаю не чужой человек для Пепе.
Очень жалко с Пепе раставаться, столько лет видеть его в составе Реала, и ведь не сказать, что он в свои годы не смог бы составить конкуренцию тому же Варану.
Годик думаю еще сыграл бы на уровне Реала...!
Удачи Пепе, будем ностальгировать по тебе и твоей игре. Легенда Мадрида.