«Аугсбург» подписал Кордову и Грегоритча

«Аугсбург» объявил о подписании контракта с перспективным венесуэльским вингером Серхио Кордовой. 19-летний игрок заключил с немецким клубом контракт до 2022 года. Ранее вингер молодежной сборной Венесуэлы играл за «Каракас». Также «Аугсбург» подписал на пять лет форварда сборной Австрии Михаэля Грегоритча.

Напомним, что ранее в «Аугсбург» перешел брат Сами Хедиры Рани.