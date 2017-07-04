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«Аугсбург» подписал Кордову и Грегоритча

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Аугсбург, Грегоритч Михаэль, Кордова Серхио
Сегодня, 22:53 | Источник: ФК "Аугсбург" | Редакция: Сергей Иванов

«Аугсбург» объявил о подписании контракта с перспективным венесуэльским вингером Серхио Кордовой. 19-летний игрок заключил с немецким клубом контракт до 2022 года. Ранее вингер молодежной сборной Венесуэлы играл за «Каракас». Также «Аугсбург» подписал на пять лет форварда сборной Австрии Михаэля Грегоритча.

Напомним, что ранее в «Аугсбург» перешел брат Сами Хедиры Рани.

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