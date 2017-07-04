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«Сельта» выкупила Хосабеда у «Фулхэма»
Сегодня, 22:23 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Сельта» выкупила у лондонского «Фулхэма» 26-летнего полузащитника Хосабеда Санчеса. С футболистом был подписан контракт сроком на четыре года.
Ранее сообщалось о том, что «Сельта» купила 21-летнего вингера Ирвинга Лосано.
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