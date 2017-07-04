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«Сельта» выкупила Хосабеда у «Фулхэма»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Сельта, Фулхэм, Санчес Хосабед
Сегодня, 22:23 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Сельта» выкупила у лондонского «Фулхэма» 26-летнего полузащитника Хосабеда Санчеса. С футболистом был подписан контракт сроком на четыре года.

Ранее сообщалось о том, что «Сельта» купила 21-летнего вингера Ирвинга Лосано.

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