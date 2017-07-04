«Сельта» выкупила Хосабеда у «Фулхэма»

«Сельта» выкупила у лондонского «Фулхэма» 26-летнего полузащитника Хосабеда Санчеса. С футболистом был подписан контракт сроком на четыре года.

Ранее сообщалось о том, что «Сельта» купила 21-летнего вингера Ирвинга Лосано.