Шарлес сменил «Малагу» на «Эйбар»

Нападающий Шарлес перешел в «Эйбар». 33-летний бразилец подписал контракт с новым клубом на один год. Ранее он выступал в «Малаге», за которую забил в прошлом сезоне чемпионата Испании три мяча.

Ранее «Малагу» покинул вратарь Карлос Камени.