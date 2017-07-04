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Шарлес сменил «Малагу» на «Эйбар»
Сегодня, 21:25 | Источник: ФК "Эйбар" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий Шарлес перешел в «Эйбар». 33-летний бразилец подписал контракт с новым клубом на один год. Ранее он выступал в «Малаге», за которую забил в прошлом сезоне чемпионата Испании три мяча.
Ранее «Малагу» покинул вратарь Карлос Камени.
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