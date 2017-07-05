Хиддинк: «Будь поле более влажным, мяч отскочил бы ближе к Акинфееву»

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о втором голе, пропущенном российской командой в матче Кубка Конфедераций против Мексики (1:2):

«Использую игру слов на английском. Игорь в том эпизоде был слишком eager (Прим. - „нетерпелив“), чтобы решить проблему. А это оказалось сложно. Мексиканцы, находясь под прессингом, просто выбили мяч в сторону российских ворот. Выражаясь языком хоккея, можно сказать, что они просто „выбросили шайбу из зоны“. Тот выброс нельзя было назвать хорошим конструктивным пасом. Просто так получилось!

А в том, что произошло потом, убеждён, надо усматривать не только российскую ошибку. Парень, который забил мяч, Лосано, повёл себя очень храбро, пойдя до конца! Игорь вышел за пределы штрафной и неверно оценил ситуацию. Он попытался достать высоко летевший мяч ногой, но, повторяю, невысокий мексиканец оказался смелым, не убрав голову. Но вот вам ещё один нюанс, о котором я тогда подумал. Будь поле более влажным, мяч отскочил бы от газона под более острым углом, то есть ближе к Акинфееву. Тут же отскок оказался более вертикальным, и Игорь к нему не успел. Да, если бы поле более обильно полили в перерыве, этой ошибки могло не случиться. Это ещё раз показывает, насколько важны в футболе самые крохотные нюансы».