Кейлор Навас: «Месси – отличный игрок. Взял ли бы я его в „Реал“? Нет»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился мнением о защитнике «Барселоны» Жераре Пике, а также отметил, что не стал бы покупать в «Королевский клуб» нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси:

«Месси – отличный футболист, но мои товарищи по команде – тоже невероятные игроки. Так что нет, я бы не стал брать Месси в „Реал“.

Пике – тоже отличный игрок и один из лучших центральных защитников в мире. Я могу говорить о нём, как о футболисте, я не знаю его, как личность. Но как игрок, Пике – большой профессионал».

Напомним, ранее другой игрок «Реала» Марко Асенсио выразил мнение, что сейчас Месси бы не нашлось места в нынешнем составе мадридского клуба.