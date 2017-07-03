Моуриньо недоволен работой МЮ на трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен работой менеджмента клуба, поскольку основные игроки, которых он хотел видеть в МЮ, не были еще куплены. Речь идет о Неманье Матиче («Челси»), Иване Перишиче («Интер») и Альваро Морате («Реал»). По ним ведутся переговоры, но возникают сложности. Моуриньо же рассчитывал, что сможет использовать их уже в предсезонной подготовке.