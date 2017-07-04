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Гвардиола: «За семь лет я выиграл шесть чемпионатов, а после поражения столько дискуссий»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 18:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в свой адрес после сезона, в котором он не выиграл ни одного трофея.

«Надеюсь, что в следующем сезоне я получу такое же удовольствие от работы, что и в первом. За семь лет в качестве тренера я выиграл шесть чемпионатов. А после поражения столько дискуссий. Мне всегда удавалось доходить минимум до полуфинала Лиги чемпионов. В этом году не получилось. Но и „Барселона“ не каждый год туда попадает».

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