Гвардиола: «За семь лет я выиграл шесть чемпионатов, а после поражения столько дискуссий»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в свой адрес после сезона, в котором он не выиграл ни одного трофея.

«Надеюсь, что в следующем сезоне я получу такое же удовольствие от работы, что и в первом. За семь лет в качестве тренера я выиграл шесть чемпионатов. А после поражения столько дискуссий. Мне всегда удавалось доходить минимум до полуфинала Лиги чемпионов. В этом году не получилось. Но и „Барселона“ не каждый год туда попадает».