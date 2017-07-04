30
Гвардиола: «За семь лет я выиграл шесть чемпионатов, а после поражения столько дискуссий»
Сегодня, 18:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в свой адрес после сезона, в котором он не выиграл ни одного трофея.
«Надеюсь, что в следующем сезоне я получу такое же удовольствие от работы, что и в первом. За семь лет в качестве тренера я выиграл шесть чемпионатов. А после поражения столько дискуссий. Мне всегда удавалось доходить минимум до полуфинала Лиги чемпионов. В этом году не получилось. Но и „Барселона“ не каждый год туда попадает».
Другие материалы по теме:
Вчера
02 июля 2017
01 июля 2017
13:32 Официально Фото «Удинезе» приобрел полузащитника «Кальмара» Ингельссона 1
30 июня 2017
60
Или войдите через
а то пришел на все готовое собрал сливки и ливанул. оставив после себя разруху и хаос.
что до сих пор ни барса ни Бавария немогут придти в себя после тебя/
кловин
Выиграл не он, а команда+судья))