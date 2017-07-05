«Нант» предложил «Фиорентине» € 5 млн за Тэтэрушану

Голкипер сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану может перебраться из «Фиорентины» в «Нант». Согласно информации источника, французский клуб предложил «фиалкам» за 31-летнего вратаря € 5 млн.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери хочет пригласить в команду голкипера «Арсенала» Давида Оспину.