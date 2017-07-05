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«Нант» предложил «Фиорентине» € 5 млн за Тэтэрушану
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Нант, Фиорентина, Тэтэрушану Чиприан
Сегодня, 04:56 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Голкипер сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану может перебраться из «Фиорентины» в «Нант». Согласно информации источника, французский клуб предложил «фиалкам» за 31-летнего вратаря € 5 млн.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери хочет пригласить в команду голкипера «Арсенала» Давида Оспину.
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