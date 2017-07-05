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«Марсель» предложил 20 млн евро за Бакку

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Марсель, Бакка Карлос
Сегодня, 00:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Французский «Марсель» заинтересован в услугах форварда «Милана» Карлоса Бакки. Французы готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро. «Милан» в свою очередь не готов отпускать форварда меньше чем за 30 миллионов евро.

Напомним, что сам футболист в одном из своих интервью отмечал, что его приоритет - остаться в «Милане».

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