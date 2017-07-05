Франческоли: «Дриусси уже не играет за „Ривер Плейт“, но оплаты от „Зенита“ ещё нет»

Представитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли сообщил о том, что нападающий Себастьян Дриусси близок к переходу в другой клуб:

«Мыслями Дриусси уже в другом месте, поэтому его сейчас нет с командой. Себастьян не играет за „Ривер Плейт“, поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от российского клуба ещё нет. Трансфер откладывается из-за всей этой шумихи, связанной с допинговым скандалом».

Франческоли также добавил, что интерес к Дриусси проявляют и другие клубы, но «Зенит» их опережает.