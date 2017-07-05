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Франческоли: «Дриусси уже не играет за „Ривер Плейт“, но оплаты от „Зенита“ ещё нет»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ривер Плейт, Зенит, Дриусси Себастьян
Сегодня, 06:44 | Источник: elgrafico.com.ar | Редакция: Павел Молочный

Представитель руководства «Ривер Плейт» Энцо Франческоли сообщил о том, что нападающий Себастьян Дриусси близок к переходу в другой клуб:

«Мыслями Дриусси уже в другом месте, поэтому его сейчас нет с командой. Себастьян не играет за „Ривер Плейт“, поскольку он уже не футболист нашего клуба. Но оплаты от российского клуба ещё нет. Трансфер откладывается из-за всей этой шумихи, связанной с допинговым скандалом».

Франческоли также добавил, что интерес к Дриусси проявляют и другие клубы, но «Зенит» их опережает.

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