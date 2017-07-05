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«Рома» переключилась с Дефреля на Ярмоленко
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Динамо К, Сассуоло, Ярмоленко Андрей, Дефрель Грегуар
Сегодня, 02:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Представители «Ромы» вступили в переговоры с «Динамо» Киев о трансфере украинского форварда Андрея Ярмоленко после неудачной попытки приобрести нападающего «Сассуоло» Грегуара Дефреля, утверждает источник.
Сообщается, что 27-летний украинец может стоить римскому клубу € 17 млн. Сам футболист хочет зарабатывать в «Роме» не менее € 3 млн в год. Текущая зарплата форварда в «Динамо» составляет € 2 млн в год.
В сезоне-2016/17 Ярмоленко забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 матчах чемпионата Украины.
Ранее сообщалось о серьёзном интересе к Ярмоленко со стороны «Баварии».
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