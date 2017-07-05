«Рома» переключилась с Дефреля на Ярмоленко

Представители «Ромы» вступили в переговоры с «Динамо» Киев о трансфере украинского форварда Андрея Ярмоленко после неудачной попытки приобрести нападающего «Сассуоло» Грегуара Дефреля, утверждает источник.

Сообщается, что 27-летний украинец может стоить римскому клубу € 17 млн. Сам футболист хочет зарабатывать в «Роме» не менее € 3 млн в год. Текущая зарплата форварда в «Динамо» составляет € 2 млн в год.

В сезоне-2016/17 Ярмоленко забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось о серьёзном интересе к Ярмоленко со стороны «Баварии».