Слуцкий проводит первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Халла»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий проводит первую пресс-конференцию в качестве наставника команды. Российский специалист уже успел поработать со своими подопечными - игроки «тигров» вышли из отпуска 3 июля.

«Здесь всё очень профессионально - отличный персонал и профессиональные футболисты. Мы начали усердно работать! Все футболисты прибыли в расположение клуба в хорошем состоянии, и я настроен позитивно.

Что касается новичков, то всё это не так просто. Это сложный процесс, но сейчас мы близки к тому, чтобы приобрести некоторых футболистов.

Перед нами стоит трудная задача, но я надеюсь, что этот сезон станет успешным. Всех в клубе объединяет одна цель - возвращение в АПЛ».