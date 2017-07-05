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Слуцкий проводит первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Халла»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Наши за рубежом, Халл Сити, Слуцкий Леонид
Сегодня, 11:21 | Источник: Твиттер ФК "Халл Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий проводит первую пресс-конференцию в качестве наставника команды. Российский специалист уже успел поработать со своими подопечными - игроки «тигров» вышли из отпуска 3 июля.

«Здесь всё очень профессионально - отличный персонал и профессиональные футболисты. Мы начали усердно работать! Все футболисты прибыли в расположение клуба в хорошем состоянии, и я настроен позитивно.

Что касается новичков, то всё это не так просто. Это сложный процесс, но сейчас мы близки к тому, чтобы приобрести некоторых футболистов. 

Перед нами стоит трудная задача, но я надеюсь, что этот сезон станет успешным. Всех в клубе объединяет одна цель - возвращение в АПЛ».

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