Слуцкий: «Сейчас самое время познакомить команду со своей философией»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью клубной пресс-службе после первой тренировки «тигров»:

«Очень доволен первой тренировкой. В команде позитивный настрой. Многие игроки находятся в хорошей форме. Мы должны серьёзно отнестись к предсезонной подготовке. Будем проводить по две тренировки в день. Так что футболистам придётся непросто. Сейчас самое время, когда я должен познакомить команду со своей философией. Мы обозначили главные цели на сезон. Уверен, текущий состав „Халла“ выполнит все задачи.

В команде есть лидеры. Это касается таких ребят, как Доусон, Мейсон, Мейлер, Хаддлстоун, Клаукс. Да, они представляют Великобританию, но при этом у нас хватает и сильных легионеров. Это и Диоманде, и Эвандро, и Гросицки, а также молодые игроки, у которых будет шанс заявить о себе. Думаю, мы неплохо укомплектованы.

Как я говорил, сегодня мы провели отличную тренировку. Сейчас очень важно вернуть команде оптимальную форму, поскольку после отпуска все кондиции падают на 20%. Проведём тренировки и сделаем определённые выводы. Должен признать, что у „Халла“ внушительная тренировочная база. Инфраструктура впечатляет.

Что касается возможных трансферов, то могу заверить – работа идёт полным ходом. Нужно сохранять терпение, поскольку не так-то просто привлечь того или иного игрока, но мы настроены позитивно. Надеюсь, новички присоединятся к нам до отъезда в Португалию».

Напомним, в июле команда Слуцкого проведёт 3 товарищеских поединка. В частности, 25 числа «Халл» сыграет против «Нанта», который возглавляет Клаудио Раньери.