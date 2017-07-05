Источник: «„Локомотив-Казанка“ подписал Сычёва»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв, по информации источника, подписал однолетний контракт с фарм-клубом «Локомотива». Последний матч в профессиональной карьрере 33-летний форвард провёл в ноябре 2015 года за казахстанский «Окжетпес».

«Локомотив-Казанка» выступает в зоне «Запад» первенства ПФЛ. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе молодёжного состава «железнодорожников».