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Источник: «„Локомотив-Казанка“ подписал Сычёва»
Сегодня, 01:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв, по информации источника, подписал однолетний контракт с фарм-клубом «Локомотива». Последний матч в профессиональной карьрере 33-летний форвард провёл в ноябре 2015 года за казахстанский «Окжетпес».
«Локомотив-Казанка» выступает в зоне «Запад» первенства ПФЛ. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе молодёжного состава «железнодорожников».
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