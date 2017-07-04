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Экс-игрок «Зенита» Евсеев перешёл в «Урал»
Вчера, 23:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
«Урал» подписал контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Алексеем Евсеевым. Агент 23-летнего игрока сообщил о заключении договора, не разглашая его деталей. Евсеев этим летом стал свободным агентом.
Ранее «Урал» арендовал у «Локомотива» Игоря Портнягина.
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