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Экс-игрок «Зенита» Евсеев перешёл в «Урал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Урал, Зенит, Евсеев Алексей
Вчера, 23:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

«Урал» подписал контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Алексеем Евсеевым. Агент 23-летнего игрока сообщил о заключении договора, не разглашая его деталей. Евсеев этим летом стал свободным агентом.

Ранее «Урал» арендовал у «Локомотива» Игоря Портнягина.

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