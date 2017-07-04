Экс-игрок «Зенита» Евсеев перешёл в «Урал»

«Урал» подписал контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Алексеем Евсеевым. Агент 23-летнего игрока сообщил о заключении договора, не разглашая его деталей. Евсеев этим летом стал свободным агентом.

Ранее «Урал» арендовал у «Локомотива» Игоря Портнягина.