«Олимпиец» пополнил состав шестью новичками

Вышедший в ФНЛ по итогам прошлого сезона «Олимпиец» заключил контракты с шестью новыми футболистами. Соглашения с нижегородским клубом подписали защитники Кирилл Маляров («Динамо-2»), Радик Хайруллов («Волга» Ульяновск) и Ирек Ганиев («Сызрань-2003»), полузащитники Александр Панцырев («Чайка») и Даниил Фомин из «Краснодара-2», а также нападающий Виктор Карпухин («Носта»).