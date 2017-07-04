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«Олимпиец» пополнил состав шестью новичками
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Олимпиец, Панцырев Александр, Хайруллов Радик, Маляров Кирилл, Фомин Даниил, Ганиев Ирек, Карпухин Виктор
Сегодня, 20:27 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Сергей Иванов
Вышедший в ФНЛ по итогам прошлого сезона «Олимпиец» заключил контракты с шестью новыми футболистами. Соглашения с нижегородским клубом подписали защитники Кирилл Маляров («Динамо-2»), Радик Хайруллов («Волга» Ульяновск) и Ирек Ганиев («Сызрань-2003»), полузащитники Александр Панцырев («Чайка») и Даниил Фомин из «Краснодара-2», а также нападающий Виктор Карпухин («Носта»).
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