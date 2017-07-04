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Ящук сменил «Зенит-2» на «Кубань»
Сегодня, 16:08 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Состав «Кубани» пополнил 22-летний полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук. Контракт с хавбеком рассчитан на 3 года.
«Я очень рад оказаться в таком большом клубе, как „Кубань“. Спасибо главному тренеру Евгению Игоревичу Калешину за то, что лично позвал меня в команду. Переговоры шли уже давно, но после разговора с Калешиным я принял окончательное решение о переходе. Мне импонирует стиль игры „Кубани“, которая постоянно стремится действовать в комбинационном ключе, доминируя на футбольном поле», — сказал футболист.
Ранее «Кубань» подписала воспитанника «Краснодара» вратаря Дениса Кавлинова.
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