Ящук сменил «Зенит-2» на «Кубань»

Состав «Кубани» пополнил 22-летний полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук. Контракт с хавбеком рассчитан на 3 года.

«Я очень рад оказаться в таком большом клубе, как „Кубань“. Спасибо главному тренеру Евгению Игоревичу Калешину за то, что лично позвал меня в команду. Переговоры шли уже давно, но после разговора с Калешиным я принял окончательное решение о переходе. Мне импонирует стиль игры „Кубани“, которая постоянно стремится действовать в комбинационном ключе, доминируя на футбольном поле», — сказал футболист.

Ранее «Кубань» подписала воспитанника «Краснодара» вратаря Дениса Кавлинова.