Рейтинг@Mail.ru

Ящук сменил «Зенит-2» на «Кубань»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит-2, Кубань, Ящук Данила
Сегодня, 16:08 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Состав «Кубани» пополнил 22-летний полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук. Контракт с хавбеком рассчитан на 3 года.

«Я очень рад оказаться в таком большом клубе, как „Кубань“. Спасибо главному тренеру Евгению Игоревичу Калешину за то, что лично позвал меня в команду. Переговоры шли уже давно, но после разговора с Калешиным я принял окончательное решение о переходе. Мне импонирует стиль игры „Кубани“, которая постоянно стремится действовать в комбинационном ключе, доминируя на футбольном поле», — сказал футболист.

Ранее «Кубань» подписала воспитанника «Краснодара» вратаря Дениса Кавлинова.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:52 Официально Бобен перешёл в «Ростов» 42
Вчера
18:28 Официально «Краснодар» подписал Шишкина на три года 27
Александр Чистяков
Первый после Видича серб в «Спартаке»
«Спартак» подписал контракт с Марко Петковичем, который пообещал равняться на великого Видича. «Соккер.ру» рассказывает о первом летнем новичке чемпионов России.
Комментариев: 24
13:33 Официально «Тамбов» подписал экс-хавбека «Балтики» 2
10:57 Официально «СКА-Хабаровск» подписал Баляйкина и Федотова 8
02 июля 2017
18:49 «Краснодар» снова арендует Шишкина у «Локомотива» 15
08:11 Официально Фото «Ахмат» подписал защитника «Боавишты» Сампайо 23
01 июля 2017
20:12 Официально Кудряшов сменил «Ростов» на «Рубин» 74
19:32 Официально «Химки» подписали Ивана Беликова 1
18:43 Официально Паредес - игрок «Зенита» 149
все материалы по этой теме
Турниры