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Гвардиола поиграл в гольф с Рори МакИлроем
Сегодня, 18:57 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял участие в благотворительном турнире по гольфу, организованном Рори МакИлроем в Ирландии.
У каталонского специалиста попросили описать свои навыки игры в гольф, на что наставник ответил следующее:
«Их точно недостаточно, чтобы нанести за раунд 61 удар, как Рори сделал это в Портруше».
Любителем игры с клюшкой также является полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который за подобное времяпрепровождение после травмы даже получал выговор от главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.
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