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Гвардиола поиграл в гольф с Рори МакИлроем

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 18:57 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял участие в благотворительном турнире по гольфу, организованном Рори МакИлроем в Ирландии.

У каталонского специалиста попросили описать свои навыки игры в гольф, на что наставник ответил следующее:

«Их точно недостаточно, чтобы нанести за раунд 61 удар, как Рори сделал это в Портруше».

Любителем игры с клюшкой также является полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который за подобное времяпрепровождение после травмы даже получал выговор от главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

 

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Немного троллинга
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