Гвардиола поиграл в гольф с Рори МакИлроем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял участие в благотворительном турнире по гольфу, организованном Рори МакИлроем в Ирландии.

У каталонского специалиста попросили описать свои навыки игры в гольф, на что наставник ответил следующее:

«Их точно недостаточно, чтобы нанести за раунд 61 удар, как Рори сделал это в Портруше».

Pep Guardiola hits the golf course with Rory McIlroyhttps://t.co/PYDsZgxi0P pic.twitter.com/YQ3yOxUfBD — Mirror Football (@MirrorFootball) 5 июля 2017 г.

Любителем игры с клюшкой также является полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, который за подобное времяпрепровождение после травмы даже получал выговор от главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.