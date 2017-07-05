Хиддинк: «У Головина есть технические навыки, чтобы играть в любой лиге мира»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил, что ему понравилась игра полузащитника ЦСКА Александра Головина на Кубке Конфедераций, а также поделился мнением о том, чего не хватает российским футболистам:

«В АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге интенсивность игр высока. Посмотрите на чилийцев, на игроков вроде Алексиса Санчеса и Видаля, которые играют в этих лигах. Даже не говорю об индивидуальном мастерстве. А о том, что они, получая мяч, моментально ускоряют игру и делают её более интенсивной. Потому что они привыкли так играть в своих лигах. В целом российскому футболу не хватает как раз этой интенсивности. В переходе от обороны к атаке, в стремлении к тому, чтобы в той или иной зоне – середине поля, ближе к чужим воротам – вас оказалось больше, чем соперников.

Способен ли Головин играть на высоком уровне в топ-лигах? Если он сумеет справиться с той общей для российского футбола проблемой, о которой мы только что говорили, – то да. Речь не о технических способностях. У того же Дзагоева они от природы очень великолепны. Такому ни один тренер не научит. Жаль, что Дзагоев сейчас травмирован. Но и у него, и у Головина есть технические навыки, чтобы играть в любой лиге мира. Однако им нужно суметь справиться с другим уровнем интенсивности, который в них есть.

Если честно, не знал Головина до Кубка Конфедераций. Он мне понравился. По игре парня видно, что он в курсе того, на что способен, и на это приятно смотреть. А когда он привыкнет к большей интенсивности, то станет ещё более продуктивным. Посоветую ли ему уезжать из России? Это не моё дело. Слишком мало слежу за чемпионатом России, чтобы делать такие заключения. Но ему 21 год – возраст, когда надо постоянно играть. А через год – домашний ЧМ. Есть опасность, что если он перейдёт в большой клуб, то не будет выходить на поле регулярно. На ближайший сезон это довольно сложный выбор».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Марселя» и лондонского «Арсенала».