Наставник «Рейнджерс»: «С нами произошло то, что случается раз в жизни»

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Педру Кашинья прокомментировал поражение от люксембургского «Нидеркорна» (0:2) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылет своей команды из турнира:

«Нам нужно принести извинения нашим болельщикам, потому что они были верны команде и оказали ей поддержку, они не заслужили такого исхода. Я принимаю на себя всю ответственность. Мы не смогли добиться того, за чем приехали, то есть победы в поединке. Сегодня с нами произошло то, что случается раз в жизни».