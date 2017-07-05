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Наставник «Рейнджерс»: «С нами произошло то, что случается раз в жизни»

Матч: НидеркорнНидеркорн2 : 0РейнджерсРейнджерс
Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Заграница: тренеры, Кашинья Педру
Сегодня, 05:18 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Педру Кашинья прокомментировал поражение от люксембургского «Нидеркорна» (0:2) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылет своей команды из турнира:

«Нам нужно принести извинения нашим болельщикам, потому что они были верны команде и оказали ей поддержку, они не заслужили такого исхода. Я принимаю на себя всю ответственность. Мы не смогли добиться того, за чем приехали, то есть победы в поединке. Сегодня с нами произошло то, что случается раз в жизни».

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