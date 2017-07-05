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Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 12:40 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» объявила о договоренности с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, аргентинец поставит подпись под договором в ближайшие недели. 

Месси дебютировал за основной состав «Барселоны» в 2003 году. Вместе с каталонским клубом Лео выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 5 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трижды выигрывал клубный чемпионат мира. Месси забил 507 мячей в 583 играх за «блаугранас».

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