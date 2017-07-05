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Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года
Сегодня, 12:40 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» объявила о договоренности с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, аргентинец поставит подпись под договором в ближайшие недели.
Месси дебютировал за основной состав «Барселоны» в 2003 году. Вместе с каталонским клубом Лео выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 5 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трижды выигрывал клубный чемпионат мира. Месси забил 507 мячей в 583 играх за «блаугранас».
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Все по своим местам)
А также любимый отец и муж.
Матери-героине Кристине этого не понять..искусственное счастье.
Ну слишком не будем осуждать суррогата, ведь он не виноват что природа так поступила с ним, с девушкой не каждый может переспать в наше время.
Ах да, сейчас же его фанатки будут писать что это всё ради того, чтобы уберечь от дележки имущества итд. Ну ничего девочки, пусть так и будет в ваших головах)
Мужиков то у Криштаиану фанатов не осталось наверное?
не зря капризничала португалка
Ребят кто знает этот язык? Может кто переведет, что он имел ввиду?))
чемпик картонный)))
Придется продавать пол команды.. а жаль, могли бы хоть какую то интригу в Ла лиге устроить, а так Реал чемпик.
а роналду мечется , не знает что делать , куда переходить, ни где не нужен ... трусы роналду уже популярнее самого игрока ..))