Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года

«Барселона» объявила о договоренности с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, аргентинец поставит подпись под договором в ближайшие недели.

Месси дебютировал за основной состав «Барселоны» в 2003 году. Вместе с каталонским клубом Лео выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 5 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трижды выигрывал клубный чемпионат мира. Месси забил 507 мячей в 583 играх за «блаугранас».