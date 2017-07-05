«Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы»

«Интер» оформил трансфер 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» Николо Дзаньоло. Транфер футболиста обошелся миланской команде в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену.