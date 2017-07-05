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«Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Интер, Виртус Энтелла
Вчера, 23:37 | Источник: ФК «Виртус Энтелла» | Редакция: Максим Коджеспиров

«Интер» оформил трансфер 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» Николо Дзаньоло. Транфер футболиста обошелся миланской команде в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену.

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