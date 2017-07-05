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«Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы»
Вчера, 23:37 | Источник: ФК «Виртус Энтелла» | Редакция: Максим Коджеспиров
«Интер» оформил трансфер 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» Николо Дзаньоло. Транфер футболиста обошелся миланской команде в 1,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену.
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