30
«Милан» отдаст за Конти 24 млн евро и Пессину
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Аталанта, Конти Андреа, Пессина Маттео
Сегодня, 21:22 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Милан» практически уладил трансфер защитника «Аталанты» Андреа Конти. За футболиста миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.
В минувшем сезоне Конти принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.
Другие материалы по теме:
20:51 Официально Фото «Хаддерсфилд» подписал Скотта Мэлоуна из «Фулхэма» 0
20:43 Официально «Фенербахче» объявил о трансфере Камени 0
19:35 Официально Фото «Сток Сити» подписал 18-летнего защитника, выступавшего за «Халл» 0
18:04 Официально Фото Эменике - игрок «Олимпиакоса» 19
17:51 Официально Тео Эрнандес сменил «Атлетико» на «Реал» 12
17:01 Официально «Лилль» подписал 23-летнего защитника 0
16:40 Официально Гьян стал игроком «Кайсериспора» 1
11:11 Официально Иличич перешел в «Аталанту» 0
60
Или войдите через
*FORZA MILAN*