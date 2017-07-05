«Милан» отдаст за Конти 24 млн евро и Пессину

«Милан» практически уладил трансфер защитника «Аталанты» Андреа Конти. За футболиста миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.

В минувшем сезоне Конти принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.