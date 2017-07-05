Рейтинг@Mail.ru

Пиенар подписал контракт с клубом из ЮАР

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сандерленд, БИДВест Витс, Пиенаар Стивен
Вчера, 23:23 | Источник: buenosairesherald.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший полузащитник «Сандерленда» Стивен Пиенар перешел в клуб из ЮАР «Бидвест Витс». Контракт подписан по схеме «1+1». Пиенар достался южноафриканскому клубу бесплатно.

В минувшем сезоне 35-летний Пиенар отыграл в 15 матчах чемпионата Англии.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:27
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:11 Официально Голкипер ПСВ перебрался в «Витесс» 0
Вчера
23:39 Официально Фото «Анже» подписал хавбека «Бастии» 2
23:37 Официально «Интер» приобрел 18-летнего хавбека «Виртус Энтеллы» 0
21:22 «Милан» отдаст за Конти 24 млн евро и Пессину 8
20:51 Официально Фото «Хаддерсфилд» подписал Скотта Мэлоуна из «Фулхэма» 1
20:51 «Арсенал» заплатил за Ляказетта 60 миллионов евро 14
20:43 Официально «Фенербахче» объявил о трансфере Камени 0
19:58 Венгер: «У Ляказетта сильный характер» 1
19:35 Официально Фото «Сток Сити» подписал 18-летнего защитника, выступавшего за «Халл» 0
19:23 Официально Фото Ляказетт - игрок «Арсенала» 71
все материалы по этой теме
Турниры