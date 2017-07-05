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Пиенар подписал контракт с клубом из ЮАР
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сандерленд, БИДВест Витс, Пиенаар Стивен
Вчера, 23:23 | Источник: buenosairesherald.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший полузащитник «Сандерленда» Стивен Пиенар перешел в клуб из ЮАР «Бидвест Витс». Контракт подписан по схеме «1+1». Пиенар достался южноафриканскому клубу бесплатно.
В минувшем сезоне 35-летний Пиенар отыграл в 15 матчах чемпионата Англии.
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