Пиенар подписал контракт с клубом из ЮАР

Бывший полузащитник «Сандерленда» Стивен Пиенар перешел в клуб из ЮАР «Бидвест Витс». Контракт подписан по схеме «1+1». Пиенар достался южноафриканскому клубу бесплатно.

В минувшем сезоне 35-летний Пиенар отыграл в 15 матчах чемпионата Англии.