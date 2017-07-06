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«Бернли» подписал защитника «Лидса»
Сегодня, 12:51 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Сергей Иванов
«Бернли» объявил о подписании контракта с защитником Чарли Тейлором. 23-летний англичанин заключил контракт на четыре года. Тейлор является воспитанником «Лидса», в системе которого провел 14 сезонов.
Ранее «Бернли» продал в «Эвертон» Майкла Кина.
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