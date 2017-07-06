«Бетис» подпишет Баррагана и Амата

«Бетис» усилит оборону сразу двумя игроками. В клуб из Севильи перейдет на правах аренды с возможностью выкупа 30-летний футболист «Мидлсбро» Антонио Барраган. А из «Суонси» в «Бетис» переберется 25-летинй Жорди Амат, который ранее выступал в «Эспаньоле» и «Райо Вальекано».

Ранее «Бетис» подписал в атаку Кристиана Тельо.