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«Бетис» подпишет Баррагана и Амата
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Бетис, Мидлсбро, Суонси Сити, Амат Жорди, Барраган Антонио
Сегодня, 14:52 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Бетис» усилит оборону сразу двумя игроками. В клуб из Севильи перейдет на правах аренды с возможностью выкупа 30-летний футболист «Мидлсбро» Антонио Барраган. А из «Суонси» в «Бетис» переберется 25-летинй Жорди Амат, который ранее выступал в «Эспаньоле» и «Райо Вальекано».
Ранее «Бетис» подписал в атаку Кристиана Тельо.
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