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Роке Меса перешёл в «Суонси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Суонси Сити, Лас-Пальмас, Меса Роке
Сегодня, 13:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Суонси» подписал полузащитника Роке Месу. Контракт с испанцем рассчитан на четыре года. Предыдущие семь сезонов Роке Меса провел в «Лас-Пальмасе». Стоимость игрока составила 12,5 млн евро.
Ранее «Суонси» подписал вратаря Эрвина Мюлдера.
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