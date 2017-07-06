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«РБ Лейпциг» купил у ПСЖ Огюстена за 13 млн евро
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, РБ Лейпциг, ПСЖ, Огюстен Жан-Кевин
Сегодня, 14:45 | Источник: ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ПСЖ Жан-Кевин Огюстен продолжит карьеру в Германии. Как и ожидалось, «РБ Лейпциг» объявил о подписании контракта с форвардом молодежной сборной Франции. Стоимость сделки составила 13 млн евро.
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