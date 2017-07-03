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«Бетис» объявил о переходе Тельо
Сегодня, 14:20 | Источник: ФК "Бетис" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо стал игроком «Бетиса».
25-летний испанец прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом, действие которого рассчитано до июня 2022 года.
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01 июля 2017
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