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Лука Джорджевич: «Готов стать основным нападающим „Зенита“»
Сегодня, 17:09 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Форвард «Зенита» Лука Джорджевич заявил, что не боится конкуренции в питерской команде.
«Я знаю, что в чемпионате России лимит на легионеров, но это не проблема. Я верю в себя и думаю, что способен играть в этой команде. Когда лимит позволяет, ничто не мешает мне выйти на поле и проявить себя. У тренера — свое видение тактики и свой план на игру, и я сделаю все, чтобы стать частью этих планов. Уверен, что готов стать основным нападающим „Зенита“», – сказал Джорджевич.
Напомним, накануне «Зенит» одержал победу над венской «Аустрией» (2:1) в товарищеском матче.
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