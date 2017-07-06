Лука Джорджевич: «Готов стать основным нападающим „Зенита“»

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич заявил, что не боится конкуренции в питерской команде.

«Я знаю, что в чемпионате России лимит на легионеров, но это не проблема. Я верю в себя и думаю, что способен играть в этой команде. Когда лимит позволяет, ничто не мешает мне выйти на поле и проявить себя. У тренера — свое видение тактики и свой план на игру, и я сделаю все, чтобы стать частью этих планов. Уверен, что готов стать основным нападающим „Зенита“», – сказал Джорджевич.

Напомним, накануне «Зенит» одержал победу над венской «Аустрией» (2:1) в товарищеском матче.