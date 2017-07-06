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Веденеев: «У Кокорина нет внутренней потребности в борьбе»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Зенит, Краснодар, Смолов Федор, Кокорин Александр
Сегодня, 17:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможность обмена нападающего «Краснодара» Федора Смолова на форварда питерской команды Александра Кокорина.
«Я всегда говорил, что сейчас, к сожалению, всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить „Зенит“. Это Смолов, Зобнин, Глушаков и два любых центральных защитника ЦСКА. У игроков должна быть внутренняя потребность в борьбе. Посмотрите на Видаля. Просто не верится, что так возможно играть! Он бьется, он делает подкаты на любом участке поля, и все это – внутренняя потребность в борьбе. У Кокорина ее нет, он просто другой игрок», - сказал Веденеев.
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