Веденеев: «У Кокорина нет внутренней потребности в борьбе»

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможность обмена нападающего «Краснодара» Федора Смолова на форварда питерской команды Александра Кокорина.

«Я всегда говорил, что сейчас, к сожалению, всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить „Зенит“. Это Смолов, Зобнин, Глушаков и два любых центральных защитника ЦСКА. У игроков должна быть внутренняя потребность в борьбе. Посмотрите на Видаля. Просто не верится, что так возможно играть! Он бьется, он делает подкаты на любом участке поля, и все это – внутренняя потребность в борьбе. У Кокорина ее нет, он просто другой игрок», - сказал Веденеев.