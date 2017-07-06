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Иборра сменил «Севилью» на «Лестер»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Лестер Сити, Севилья, Иборра Висенте
Сегодня, 15:26 | Источник: ФК "Лестер" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Лестер Сити» сообщает о переходе в клуб полузащитника «Севильи» Висенте Иборры.
Сумма трансфера не разглашается.
29-летний испанец поставил подпись под четырехлетним трудовым соглашением с «лисами».
На следующей неделе хавбек примкнет к одноклубникам, которые готовятся к новому сезону в Австрии.
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