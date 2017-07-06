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Дзюба тренировался по индивидуальной программе

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 20:07 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел индивидуальную тренировку на сборе в Австрии. В Твиттере питерского клуба появилось видео, на котором Дзюба несколько раз почеканил маленький шарик ногой, после чего поймал ртом.

Напомним, что «Зенит» накануне на сборе в Австрии одержал победу над венской «Аустрией» (2:1) в контрольном матче.

 

 

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