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Дзюба тренировался по индивидуальной программе
Сегодня, 20:07 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел индивидуальную тренировку на сборе в Австрии. В Твиттере питерского клуба появилось видео, на котором Дзюба несколько раз почеканил маленький шарик ногой, после чего поймал ртом.
Напомним, что «Зенит» накануне на сборе в Австрии одержал победу над венской «Аустрией» (2:1) в контрольном матче.
Важная новость: Артем Дзюба сегодня тренировался по индивидуальной программе#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/pb4MLckYTW
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 6 июля 2017 г.
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ты уже всё сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=9TSkqSMleWc