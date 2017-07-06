«Челси» возобновил интерес к Льоренте

«Челси» вернулся к идее приобретения форварда «Суонси Сити» Фернандо Льоренте.

Напомним, что «синие» пытались арендовать 32-летнего игрока минувшей зимой, однако тогда сделке было не суждено состояться.

Сообщается, что наставник лондонцев Антонио Конте по-прежнему хочет видеть на «Стэмфорд Бридж» испанца, которого он в свое время тренировал в «Ювентусе».

Контракт Льоренте с «лебедями» рассчитан до лета 2018 года, однако в «Суонси» намерены удержать своего бомбардира, чьи 15 мячей в минувшем сезоне позволили клубу избежать понижения в классе.

Напомним, что форвард может пропустить старт нового сезона Премьер-Лиги из-за перелома руки.