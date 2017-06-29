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Фернандо Льоренте сломал руку, упав с велосипеда в отпуске

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: травмы игроков, Суонси Сити, Льоренте Фернандо
Сегодня, 18:27 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте может пропустить старт нового сезона Премьер-Лиги.

По информации источника, 32-летний испанец находился в отпуске в Италии, где сломал руку, упав с велосипеда.

Стоит отметить, что в прошлой кампании Льоренте стал лучшим бомбардиром «лебедей» в АПЛ, забив 15 мячей в 33-х встречах.

Недавно голкипер «Эйбара» Йоэль Родригес порвал крестообразные связки во время отпуска и выбыл на полгода.

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