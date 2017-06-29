Фернандо Льоренте сломал руку, упав с велосипеда в отпуске

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте может пропустить старт нового сезона Премьер-Лиги.

По информации источника, 32-летний испанец находился в отпуске в Италии, где сломал руку, упав с велосипеда.

Стоит отметить, что в прошлой кампании Льоренте стал лучшим бомбардиром «лебедей» в АПЛ, забив 15 мячей в 33-х встречах.

Недавно голкипер «Эйбара» Йоэль Родригес порвал крестообразные связки во время отпуска и выбыл на полгода.