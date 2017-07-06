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«Зенит» всё ещё претендует на Маноласа

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Сегодня, 23:28 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Сага с возможным переходом защитника «Ромы» Константиноса Маноласа в «Зенит» еще далека от своего завершения, утверждают в Италии.

По слухам, главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини пытается возобновить переговоры с греком, который, как сообщалось ранее, якобы окончательно передумал переходить в питерский клуб.

Отмечается, что будущее Маноласа будет во многом зависеть от судьбы еще одного защитника «волков» Антонио Рюдигера, которого сватают в «Челси».

Если Рюдигер покинет римский клуб, то «Рома», скорее всего, не захочет расставаться с еще одним оборонцем.

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