«Зенит» всё ещё претендует на Маноласа

Сага с возможным переходом защитника «Ромы» Константиноса Маноласа в «Зенит» еще далека от своего завершения, утверждают в Италии.

По слухам, главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини пытается возобновить переговоры с греком, который, как сообщалось ранее, якобы окончательно передумал переходить в питерский клуб.

Отмечается, что будущее Маноласа будет во многом зависеть от судьбы еще одного защитника «волков» Антонио Рюдигера, которого сватают в «Челси».

Если Рюдигер покинет римский клуб, то «Рома», скорее всего, не захочет расставаться с еще одним оборонцем.