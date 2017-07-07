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Источник: «„Краснодар“ претендует на 22-летнего форварда сборной Узбекистана»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Бунедкор, Зенит, Рубин, Шомуродов Элдор
Сегодня, 01:43 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

В сфере интересов «Краснодара» оказался нападающий «Бунёдкора» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. Сообщается, что переговоры о его трансфере находятся в завершающей стадии. Об этом рассказал источник в краснодарском клубе:

«Шомуродов – одно из главных дарований узбекского футбола, которому пророчат большое будущее в сборной республики. Он довольно быстро прогрессирует и может вырасти в поистине звёздного игрока». В переходе Шомуродова в «Краснодар» заинтересованы все стороны. Сейчас обсуждаются детали и условия трансфера. На сегодня можно сказать, что Элдор находится в шаге от перехода в краснодарский клуб. И речь идёт только о полноценном трансфере».

Источник также отметил, что зимой 22-летним форвардом интересовались «Зенит» и «Рубин», которые хотели арендовать футболиста до конца сезона 2016/17, но не согласились платить за аренду игрока. В минувшем сезоне Шомуродов провёл 26 матчей за «Бунёдкор» во всех турнирах и забил 3 мяча. Стоимость футболиста, по оценкам экспертом, на сегодняшний день составляет около € 600 тыс.

Напомним, нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым, по слухам, интересуются «Зенит» и «Спартак».

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