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Лодыгин сообщил о готовности перейти в ПАОК
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, ПАОК, Лодыгин Юрий
Вчера, 23:46 | Источник: metrosport.gr | Редакция: Максим Коджеспиров
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин провел переговоры с руководством ПАОКа и сообщил им о готовности перейти в их клуб. Лодыгин заявил, что готов перейти в ПАОК в том случае, если в предстоящем сезоне он не будет основным голкипером в «Зените».
Ранее агент Лодыгина сообщил, что его клиент этим летом никуда не уйдет.
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слова карпина после слива в квалификации ле что это поможет выиграть чемпионат. что впереди 11 игр--а это 33 очка.
интервью карпина после матчей. это же были шедевры!!!!
а какие были шарфопады после игр!!!!
а как пятачки учились летать с крыш стадионов.!!! это классика.
выгнать карреру пусть идет за боккетти по следам. а то это все итальяшка лишил всю страну.
:)
я так и поступил)
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0
штанги не лижет. сам себе мяч в ворота не закидывает. к рекорду лч безразличен и не имеет отношения