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Лодыгин сообщил о готовности перейти в ПАОК

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, ПАОК, Лодыгин Юрий
Вчера, 23:46 | Источник: metrosport.gr | Редакция: Максим Коджеспиров

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин провел переговоры с руководством ПАОКа и сообщил им о готовности перейти в их клуб. Лодыгин заявил, что готов перейти в ПАОК в том случае, если в предстоящем сезоне он не будет основным голкипером в «Зените».

Ранее агент Лодыгина сообщил, что его клиент этим летом никуда не уйдет.

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