Лодыгин сообщил о готовности перейти в ПАОК

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин провел переговоры с руководством ПАОКа и сообщил им о готовности перейти в их клуб. Лодыгин заявил, что готов перейти в ПАОК в том случае, если в предстоящем сезоне он не будет основным голкипером в «Зените».

Ранее агент Лодыгина сообщил, что его клиент этим летом никуда не уйдет.