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«Лестер» требует за Мареза 50 млн фунтов, «Арсенал» отказывается платить более 35 млн
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Арсенал, Марез Рияд
Вчера, 23:54 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Переход нападающего «Лестер Сити» Рияда Мареза в «Арсенал» находится под угрозой срыва.
Трансфер, в котором еще несколько дней назад мало кто сомневался, может не состояться, так как клубы не могут договориться друг с другом в вопросе стоимости футболиста.
По слухам, «канониры» готовы заплатить за алжирца не более 35 млн фунтов, в то время как «лисы» требуют за одного из своих лидеров 50 млн фунтов.
Напомним, что сам Марез ранее попросил руководство «Лестера » отпустить его в другой клуб.
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Не продадут сейчас за 35, то в следующих ТО о такой цене только мечтать будут!