«Лестер» требует за Мареза 50 млн фунтов, «Арсенал» отказывается платить более 35 млн

Переход нападающего «Лестер Сити» Рияда Мареза в «Арсенал» находится под угрозой срыва.

Трансфер, в котором еще несколько дней назад мало кто сомневался, может не состояться, так как клубы не могут договориться друг с другом в вопросе стоимости футболиста.

По слухам, «канониры» готовы заплатить за алжирца не более 35 млн фунтов, в то время как «лисы» требуют за одного из своих лидеров 50 млн фунтов.

Напомним, что сам Марез ранее попросил руководство «Лестера » отпустить его в другой клуб.