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В «Барселоне» признают, что подписать Верратти будет практически невозможно
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Барселона, Верратти Марко
Сегодня, 23:15 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
Переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в «Барселону» этим летом крайне маловероятен, сообщают в Испании.
По слухам, клубы не смогут договориться о трансфере итальянца, так как парижане непреклонны в переговорах и твердо намерены удержать в команде всех своих ведущих игроков.
Источник из стана каталонского клуба так охарактеризовал происходящее:
«„Барселона“ лишь впустую теряет время и силы, пытаясь приобрести Верратти».
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