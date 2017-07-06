В «Барселоне» признают, что подписать Верратти будет практически невозможно

Переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в «Барселону» этим летом крайне маловероятен, сообщают в Испании.

По слухам, клубы не смогут договориться о трансфере итальянца, так как парижане непреклонны в переговорах и твердо намерены удержать в команде всех своих ведущих игроков.

Источник из стана каталонского клуба так охарактеризовал происходящее:

«„Барселона“ лишь впустую теряет время и силы, пытаясь приобрести Верратти».