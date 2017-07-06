Рейтинг@Mail.ru

В «Барселоне» признают, что подписать Верратти будет практически невозможно

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Барселона, Верратти Марко
Сегодня, 23:15 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

Переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в «Барселону» этим летом крайне маловероятен, сообщают в Испании.

По слухам, клубы не смогут договориться о трансфере итальянца, так как парижане непреклонны в переговорах и твердо намерены удержать в команде всех своих ведущих игроков.

Источник из стана каталонского клуба так охарактеризовал происходящее:

«„Барселона“ лишь впустую теряет время и силы, пытаясь приобрести Верратти».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
22:57 Слухи «Челси» возобновил интерес к Льоренте 0
22:38 Слухи СМИ: «„Ювентус“ сделал „Фиорентине“ официальное предложение по Бернардески» 3
22:02 Слухи В «Реале» уверены, что Себальос станет игроком мадридцев 5
20:43 Слухи Хави Гарсия попал в сферу интересов «Малаги» 2
20:41 Слухи Ихеаначо близок к переходу в «Лестер» 5
19:46 Слухи Представители «Реала» встретились с агентом Горецки 1
19:39 Слухи СМИ: «Диего Коста попрощался с одноклубниками по „Челси“» 9
19:13 «Барселона» получила отказ от «Гуанчжоу Эвергранд» по Паулиньо 13
18:47 Слухи «Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Челси» 1
18:03 Слухи СМИ: «Завтра Куцка станет игроком „Трабзонспора“» 2
все материалы по этой теме
Турниры